Moto GP, gara Austin: streaming gratis e tv, diretta in chiaro, dove vederla, a che ora

La Moto GP torna in America: va in scena il gran premio di Austin. Si parte alle ore 21:00 di oggi, domenica 30 marzo. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta gratis e in chiaro.

INFO TV IN CHIARO E STREAMING GRATIS MOTO GP GRAN PREMIO DI AUSTIN: ORARIO GARA, DOVE VEDERLA, LINK

Il programma del weekend prevede la messa in onda della gara (domenica 30 marzo alle ore 21) in diretta tv anche su Sky Sport Moto GP (canale 208 della piattaforma Sky). Il live streaming di Sky sarà disponibile anche su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go.

La gara sarà visibile in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 23.05 (canale 8 del digitale terrestre e Tivùsat; 125 della piattaforma Sky – QUI lo streaming gratis di tv8).