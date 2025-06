Roland Garros, Musetti – Rune: data e orario, programma, a che ora inizia, dove vederla, tv e streaming

Il gioco si fa duro: Lorenzo Musetti affronta Holger Rune agli ottavi di finale del Roland Garros. Ma quando si gioca? E dove vedere il match in tv e streaming?

DATA E ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING, ORDER OF PLAY ROLAND GARROS

La programmazione del torneo prevede che la sfida si giochi domenica 1 giugno. Il match inizierà non prima delle ore 21.20.

E IN TV E STREAMING? – Il torneo è un’esclusiva del gruppo Discovery, che trasmette tutti i match in streaming su Discovery+ e i match principali anche in tv sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2.





I due canali tv Eurosport sono disponibili per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su Satellite e Fibra e in live streaming su Sky Go. Inoltre i canali Eurosport sono inclusi negli abbonamenti a DAZN e alle piattaforme NOW e TIMvision. I due canali tv Eurosport sono disponibili in streaming anche per gli abbonati alla piattaforma Discovery+ (vedi QUI), che trasmette in streaming tutte le partite del torneo (oltre ad approfondimenti e altri contenuti sul torneo).