Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha diramato una nuova ordinanza che ‘allenta’ le restrizioni stipulate nelle scorse settimane per la condizione d’emergenza legata al Coronavirus.

In un video messaggio Musumeci spiega: ” “Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai siciliani di una leggera e graduale apertura in merito alle misure restrittive in occasione di questa devastante epidemia. Un atto di fiducia verso il popolo siciliano, che ha mostrato grande senso di responsabilità (salvo una sparuta pattuglia di incoscienti); un popolo che ha dato una lezione di civismo e ha sorpreso chi ancora considera noi siciliani con giudizi approssimativi e superficialità”.







Ma alcune cose non cambiano: “Per quanto riguarda l’accesso alla Sicilia l’ordinanza resta però invariata. La Sicilia resta blindata e si va avanti così; consentiremo solo una corsa giornaliera in più sullo Stretto di Messina (da 4 a 5), per evitare disagi ai pendolari e al personale sanitario”.

Il presidente elenca le novità più importanti: “Consentiamo l’attività motoria, la “corsetta”, purché nei pressi dell’abitazione. Alle persone affette da disabilità sarà consentito fare una breve passeggiata con un accompagnatore, sempre nei pressi della propria abitazione. Le consegne a domicilio potranno essere effettuate anche nei giorni festivi e le domeniche. Saranno consentite anche la cura dell’orto e del podere e la manutenzione per la creazione dei viali taglia-fuoco nelle campagne. Gli stabilimenti balneari potranno organizzarsi con la manutenzione, l’allestimento di cabine e la pulizia della sabbia”.



