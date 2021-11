MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ciro Immobile dà forfait per il doppio impegno in Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord. L’attaccante della Lazio non ci sarà per un problema muscolare. Al suo posto, Roberto Mancini ha convocato Gianluca Scamacca.

Non è la prima assenza importante per il ct della Nazionale, che darà fare a meno – al 100% – anche di Verratti, Pellegrini, Zaniolo. Non solo: tanti azzurri sono in dubbio per le partite. In difesa, potrebbero mancare Bonucci, Chiellini e Bastoni; a centrocampo, invece, è a rischio la presenza di Barella, reduce da un problema rimediato durante il derby di Milano.

La sfida con la Svizzera sarà fondamentale per l’Italia per centrare la qualificazione diretta ai Mondiali del 2022 in Qatar. Al momento, entrambe le Nazionali occupano il primo posto con 14 punti, ma gli azzurri sono in vantaggio per una differenza reti migliore.

