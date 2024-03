Non riesce nemmeno a scendere in campo: tennis, tristissima ultima ora | I tifosi non lo vedranno più lì

L’annuncio è arrivato direttamente dal giocatore, che tramite i propri profili social ha annunciato la triste notizia ai suoi sostenitori

Il tennis è sicuramente uno degli sport più dispendiosi da un punto di vista fisico. Infatti mette a dura prova gli atleti che per competere ad alti livelli devono essere sempre in gran forma. In caso contrario si va in contro a delle difficoltà piuttosto oggettive che alla lunga possono condizionare la carriera.

Ed è proprio quello che sta succedendo ad un grandissimo campione della scena internazionale che purtroppo è sempre più alle prese con guai fisici che lo stanno costringendo a non poter disputare tutti i vari tornei previsti nel corso della stagione. Un vero peccato visto che negli anni il suo modo di giocare ha incantato tutti, anche coloro che non sono dei veri e propri accaniti.

D’altronde già in questi primi mesi del 2024 sono andati in scena diverse competizioni di un certo prestigio tra tutte l’Australian Open che ha visto trionfare Jannik Sinner, che ha portato l’Italia per la prima volta a trionfare sul campo di cemento di Melbourne. Successivamente l’attenzione si è spostata a Marsiglia, Rotterdam e Doha.

Adesso però i fari sono tutti puntati sulla doppia tappa americana. Prima Indian Wells e poi Miami ad aprire una primavera che si prospetta decisamente entusiasmante. Purtroppo però al primo appuntamento statunitense non prenderà parte uno dei beniamini del pubblico che suo malgrado ha dovuto dare forfait.

Nadal si ritira da Indian Wells: il comunicato

Come si poteva già ben intuire lo sfortunato protagonista è Rafael Nadal. Il tennista maiorchino negli ultimi anni sta di fatto convivendo con gli infortuni e anche stavolta ha dovuto alzare bandiera bianca. Ecco l’annuncio che ha postato sui propri canali social: “Con grande tristezza devo ritirarmi da questo fantastico torneo. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare qui a Indian Wells. Anche questo è uno dei motivi per cui sono venuto molto presto nel deserto per fare pratica e cercare di prepararmi”.

Poi ha proseguito spiegando il suo stato d’animo a riguardo: “Non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, anzi è molto difficile, ma non possono mentire a me stesso e mentire a migliaia di fan. Mi mancherete tutti e sono sicuro che il torneo sarà un gran successo”.

Nadal per l’ennesima volta alle prese con dei problemi fisici

Un film già visto troppo volte soprattutto negli ultimi tempi. Nadal infatti aveva già dovuto rinunciare agli Australian Open e agli altri tornei sopracitati per cercare di arrivare pronto negli Stati Uniti. Così non è stato e adesso l’obiettivo è cercare di riacquisire la forma in tempo per Montecarlo e Roma.

Nella Capitale italiana si è spesso ben distinto trionfando per ben 10 volte tra il 2005 e il 2021. Di fatto la terra rossa del Foro Italico è uno dei suoi habitat naturali e i fan sperano di rivederlo ancora una volta lì e magari di giocare una finale tutta da vivere contro l’astro nascente Sinner.