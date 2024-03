Non rimane alla Juve nei guai, salta l’incontro con l’agente | Delusione pazzesca: ormai ci credevano tutti

La Juventus è alle prese con una trattativa piuttosto importante, ma al momento la fumata bianca appare sempre più lontana

In campo non è sicuramente una fase favorevole per la Juventus, ma ciò non incide con le strategie societarie della società che sta già guardando al futuro. Il prossimo anno allo Stadium torneranno le coppe europee ragion per cui è bene farsi trovare pronti ed inserire in rosa i profili giusti.

Il mercato di gennaio ha già dato qualche indicazione in tal senso con gli arrivi di Alcaraz e Djalò, ma a giugno per forza di cose bisognerà fare assolutamente qualcosa in più per poter tornare ad essere competitivi in Italia e in Europa. Molto passerà anche dalle conferme di alcuni big della rosa.

Rabiot sicuramente è uno di quelli che nei prossimi mesi saranno maggiormente attenzionati dalla società. Dalla sua permanenza dipendono molte cose. Qualora dovesse restare gli interventi in mezzo al campo non saranno poi così dispendiosi, ma in caso di addio sicuramente servirà un grande colpo.

C’è però un altro importante nodo da sciogliere una volta per tutte alla Continassa. La dirigenza non può più aspettare. Se entro giugno non arriva il rinnovo è bene prendere strade diverse. Ma di chi si tratta? Non resta che andarlo a scoprire insieme elencando tutti i possibili scenari.

Juve-Chiesa: il rinnovo al momento è un miraggio

Ebbene si, è proprio lui Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. La Juventus non vuole assolutamente perderlo a parametro zero visto che ha fatto un investimento importante per prelevarlo dalla Fiorentina nell’estate 2020 (circa 50 milioni di euro). Inoltre si tratta di un classe 1997 e quindi ha ancora tanti anni di carriera ad alti livelli davanti a sé.

Allo stato attuale però i margini per il rinnovo di contratto sembrano essere davvero pochi. Il procuratore del giocatore Fali Ramadani domenica era in tribuna ad assistere al match con il Frosinone in cui però Chiesa non ha brillato particolarmente e probabilmente le parti hanno ridiscusso ancora senza però venire a capo della situazione.

Juve: ecco i possibili sostituti di Chiesa

Il direttore sportivo bianconero Giuntoli qualora dovesse arrivare il “divorzio” avrebbe già in mente alcuni profili per sostituirlo. Felipe Anderson è in cima alla lista visto che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe liberarsi a parametro zero dalla Lazio. L’altro nome caldo è quello di Gudmundsson del Genoa, per cui sono necessari almeno 30 milioni di euro.

Nel frattempo Allegri sta facendo maturare il talento di Yildiz e anche in questo caso i vertici juventini sono pronti ad avanzare una proposta per blindare il giocatore turco con la speranza che possa essere il futuro asso della Juventus. D’altronde visto l’impatto che ha avuto è lecito sperarlo.