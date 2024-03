Nuovo sponsor per l’Athletic Club Palermo, è un sito di recensioni di escort

Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, è il nuovo sponsor dell’Athletic Club Palermo. Attivo in Italia, ma anche in Spagna, Germania e Regno Unito, Escort Advisor dal 2021 promuove il progetto “Sponsorizza Passioni”, rivolto alle associazioni sportive, ma anche ai singoli sportivi, uomini e donne, che non sempre trovano il supporto o la visibilità necessari per esprimere la loro passione sportiva.

L’Athletic Club Palermo diventa così la prima società calcistica all’interno del progetto “Sponsorizza Passioni“, ampliando il proprio raggio d’azione da locale a internazionale. Il club nerorosa ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Escort Advisor fino al termine della stagione 2024/2025. Il logo dell’azienda debutterà sulle maglie da gioco dell’Athletic Club Palermo nel match contro il Castellammare, in programma sabato 16 marzo, ore 15, allo stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini.

“Siamo contenti di iniziare questa nuova avventura con Escort Advisor – racconta Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo – . Ci siamo trovati subito d’accordo nel portare sulle nostre divise il nome dell’azienda, superando anche il possibile scetticismo. Questo accordo segna una crescita importante per il nostro brand, aprendo nuove frontiere”.

“Con questa iniziativa – spiega Mike Morra, fondatore di Escort Advisor – la nostra vicinanza alle passioni degli italiani è ancora più tangibile, il sostegno concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti che inseguono un sogno sportivo con tanto ardore e determinazione, che dedicano tempo e risorse per raggiungere sempre nuovi traguardi. Continuiamo a credere nel sostegno delle passioni, perché proprio queste sono capaci di alimentare un pensiero sempre positivo, utile per superare anche i momenti più difficili”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI