Padova – Mantova, c’è la diretta in chiaro: dove vederla, canale, orario / Serie C

Si riparte col botto. Il Mantova capolista affronta il Padova secondo in classifica: la distanza tra le due squadre è di quattro punti. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, lunedì 8 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

PADOVA – MANTOVA IN TV E STREAMING: DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. La gara si potrà seguire anche su Sky Sport ai canali 201 e 251. Lo streaming gratuito è garantito su RaiPlay, ma la gara si potrà seguire anche su Sky Go e NowTv.