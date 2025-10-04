Palermo, altro infortunio: Bani out contro lo Spezia
Altro infortunio in casa Palermo ed è pesantissimo. Mattia Bani è stato costretto a uscire durante la gara contro lo Spezia a causa di un problema fisico.
Il difensore si è accasciato a terra al minuto 20 del primo tempo. Un problema muscolare, apparentemente alla gamba sinistra. Non ci sono stati contrasti o scatti particolari a causare l’infortunio, che andrà valutato nei prossimi giorni.
Bani è stato il pilastro della difesa in questo avvio di stagione. In campionato, il classe 1993 non aveva saltato nemmeno un minuto.
Ora bisognerà capire l’entità dell’infortunio in vista della ripresa: il Palermo tornerà in campo il 19 ottobre per la gara contro il Modena.