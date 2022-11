MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Marco Palermo, il rossazzurro con il cognome… scomodo“. Il quotidiano La Sicilia presenta così l’intervista al calciatore catanese del Catania, che racconta il suo sogno di vestire la maglia etnea e i suoi più grandi desideri.

“Catania è l’occasione della mia vita, per me vestire il rossazzurro è stato sempre un sogno – afferma Palermo -. Ho un rapporto bellissimo con tutta la squadra, siamo davvero un gruppo unito. Il mio desiderio più grande? Portare il Catania in Serie A“.

Giocando per il Catania ed essendo catanese gli stimoli vengono a prescindere da chi compone la rosa. Ovviamente allenarmi con calciatori così forti è solo un vantaggio per la mia carriera.