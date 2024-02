Il Palermo incontra l’associazione dei giornalisti e l’assessore al Turismo per parlare di impianti sportivi: tra i temi più trattati c’è sicuramente quello riguardante il Renzo Barbera con le criticità che presenta un luogo come la sala stampa, ma anche molto altro.

IL COMUNICATO

Incontro Ussi Palermo, Palermo F.C., Assessore comunale al Turismo – Sport e impianti sportivi – Politiche giovanili

Si è svolto in data 15 febbraio 2024 allo stadio Renzo Barbera di Palermo un incontro fra l’Ussi di Palermo, il Palermo F.C. ed Alessandro Anello, Assessore al Turismo, Sport e impianti sportivi e Politiche giovanili del Comune di Palermo.

In rappresentanza dell’Ussi erano presenti Nadia La Malfa e Cettina Pellitteri, rispettivamente Presidente e Segretaria del Direttivo Provinciale di Palermo, Valerio Tripi, Vicepresidente Ussi Sicilia ed Antonio La Rosa, consigliere provinciale Ussi Palermo.

Per la società Palermo F.C. erano presen l’avvocato Giuseppe Mazzarella, Francesco Barresi, Direttore Operativo e Gaetano Lombardo, Responsabile della Comunicazione.

Nell’incontro, che fa seguito a quello del 20 settembre 2023 tra la Società di Viale del Fante e l’Ussi di Palermo, sono state evidenziate dall’Ussi le segnalazioni, pervenute da parte degli Operatori dell’Informazione, sulle condizioni di lavoro in Tribuna Stampa e la necessità di una immediata messa in sicurezza dello Stadio “Renzo Barbera”.

Si è convenuto sull’esigenza, non più procrastinabile, di ripristinare nel più breve tempo possibile l’impermeabilizzazione della copertura della tribuna stampa non più in grado di contenere le acque piovane. La pioggia che defluisce sui seggiolini in tribuna, oltre a comportare un evidente e notevole disagio per i giornalisti che seguono le gare interne della squadra, comporta anche un elevato rischio connesso all’uso delle apparecchiature eleriche ulizzate dai giornalisti.

Si è discusso anche sulla situazione dei servizi igienici e sulle condizioni generali dell’Impianto affinché lo stesso possa essere fruito in maniera omale da tu i fosi del Palermo e da chi fruisce del Barbera.

Da parte del Palermo e dell’Assessore Anello è stata data ampia disponibilità a trovare soluzioni compabili con l’auale convenzione per la gesone del Barbera prevista tra il Comune di Palermo e la Società, in scadenza nel 2026.

Tuavia, nel quadro delle condizioni che regolano l’auale Convenzione sono emerse alcune cricità sulla programmazione di lavori struurali straordinari a lungo termine, ovvero sugli invesmen che il Palermo potrebbe ancipare per una risoluzione definiva dei problemi che da anni affliggono l’Impianto di Viale del Fante.

Pertanto, si è convenuto di trovare soluzioni idonee per l’immediata messa in sicurezza della tribuna stampa e di tu gli altri seori dello stadio (alcuni interven sono già sta esegui dalla Società) e di proseguire col dialogo già avviato tra il Comune di Palermo ed il Palermo F.C. per un progeo definivo di lavori struurali con lo scopo di restuire ai fosi, agli adde ai lavori ed a tua la cià di Palermo la totale e piena fruibilità dello stadio Renzo Barbera.