MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Da 10 punti di distanza a 4 grazie alle vittorie in trasferta. Il Palermo ha avviato il percorso di avvicinamento al Bari capolista per via della sua ritrovata capacità di vincere lontano dal Barbera.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, i rosa sono stati bravi a sfruttare il calendario favorevole, vincendo in casa della Vibonese e della Fidelis Andria, ma qualcosa è comunque cambiato, dato che anche alcune trasferte precedenti sembravano “abbordabili” sulla carta.

E mentre il Palermo vinceva le sue due partite in trasferta, il Bari le perdeva entrambe, prima a Francavilla e poi a Castellammare di Stabia. I rosa avranno adesso due partite in casa ma alla 16a giornata avranno l’opportunità di aumentare la striscia positiva in trasferta a Picerno.

LEGGI ANCHE

IL PALEMO DICE NO AI FACILI ENTUSIASMI, MA IL CALENDARIO…