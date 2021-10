MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo rimane vicino a Catania in un momento difficile. Attraverso il canale Twitter ufficiale della società rosanero, è stato infatti condiviso un messaggio sentito dal club per la città etnea che nella giornata di oggi ha vissuto momenti complicatissimi a causa del maltempo.

Le strade di Catania si sono allagate come fiumi in piena, situazione aggravata da vari blackout. Momenti pericolosissimi per i cittadini e lo stesso sindaco ha consigliato di non uscire di casa se non per emergenza. La via Etnea – in basso il video – è stata totalmente sommersa dalla furia dell’acqua.

Questo il messaggio del club di viale del Fante. “Il Palermo si stringe attorno ai catanesi e a tutte le persone vessate dal nubifragio che sta mettendo in ginocchio una parte della Sicilia”.

Il tweet del Palermo

Il Palermo si stringe attorno ai catanesi e a tutte le persone vessate dal nubifragio che sta mettendo in ginocchio una parte della Sicilia. — Palermo F.C. (@Palermofficial) October 26, 2021

Il video della via Etnea

LEGGI ANCHE

CORSPORT – “IL PALERMO RIAPRE I GIOCHI PER LA B”