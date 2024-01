Palermo, serve un esterno e il tempo stringe: Elia, Antonucci o soluzione interna

Sfuma Daniele Verde. Il Palermo, a un giorno dalla chiusura del calciomercato, sfoglia le trattative per cercare di dare a Eugenio Corini un esterno offensivo per il prosieguo del campionato, soprattutto dopo l’addio di Valente in direzione Padova.

L’attaccante dello Spezia ormai ha accettato e rinnovato il proprio accordo con i bianconeri e rimarrà nel club di D’Angelo dopo che i rosa avevano trovato l’ok da tutte le parti. Lo Spezia ha tentato una strategia al rialzo, ma i rosa non hanno abboccato.

Ora, però, è necessario trovare qualcuno per il fronte offensivo. Secondo il Giornale di Sicilia, la pista da seguire potrebbe essere interna ai club del City Group: il quotidiano infatti allontana anche il profilo di Caso perché esterno sinistro e in chiusura con la Cremonese (il Palermo avrebbe bisogno di qualcuno a destra). Ma ci sono anche le opzioni Elia e Antonucci, sempre dello Spezia.