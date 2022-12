MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Radja Nainggolan al Palermo? Una possibilità che secondo i bookmakers non è poi così remota. Secondo quanto riportato da Agipronews.it, il sito di scommesse Sisal matchpoint quota l’arrivo del centrocampista belga in rosanero a 3.50. Un’ipotesi di certo non impossibile secondo la casa di scommesse.

Nainggolan è al momento sospeso dall’Anversa, squadra belga nella quale si è accasato dopo aver giocato per 16 anni in Italia con le maglie di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter. La motivazione è di carattere comportamentale: il “Ninja” è stato beccato a fumare in panchina prima dell’inizio di una partita e per questo è stato prima sospeso e poi invitato a cercarsi una squadra durante la pausa invernale.

Nainggolan rappresenta un nome sicuramente prestigioso e d’esperienza, passato però nella fase di tramonto della sua carriera: classe 1988 (34 anni), in Belgio in questo ultimo anno ha giocato 39 partite e segnato 3 reti. Gli appassionati di calcio italiani lo ricordano per le sue grandi giocate al Cagliari e alla Roma, dove ha brillato per le sue caratteristiche di centrocampista dinamico, con alta capacità realizzativa e imponente tiro da fuori. Difficile invece il suo periodo all’Inter, dove avrebbe dovuto compiere il definitivo salto di qualità che è però mancato.

Dal carattere esuberante, non è mai stato considerato un “role model”, anzi. Luciano Spalletti, che lo ha allenato alla Roma e all’Inter e con il quale ha un bel rapporto, ha detto di lui seppur con tono scherzoso: “Lo voglio nel mio staff… come esempio da non seguire”. Ed è infatti l’aspetto comportamentale quello più difficile da controllare e che potrebbe rappresentare un punto a sfavore per il talentuoso centrocampista.

Una cosa è certa: se Nainggolan sta bene fisicamente è un lusso per il Palermo e per la Serie B. Chiaramente, al di là dell’accostamento proposto dal bookmakers, il possibile approdo del belga in Sicilia rimane difficilmente ipotizzabile. Un’altra squadra che potrebbe essere interessata è sicuramente il Cagliari, che occupa un posto speciale nel cuore del “Ninja”, che in ogni caso deciderà al più presto quale sarà il suo futuro. “C’è un club estero seriamente interessato a lui, dipenderà tutto da lui e dalle sue condizioni – ha affermato Paul Gheysens, presidente dell’Anversa -. Qui non poteva più continuare, ma non c’è stata nessuna separazione brutale e abbiamo risolto tutto in modo amichevole”.

