Palermo - Venezia, si punta ancora quota 30 mila: il dato aggiornato ​​

Sono già 23.254 gli spettatori attesi (tra abbonamenti e biglietti venduti) al “Barbera” a circa quattro giorni dalla partita tra Palermo e Venezia, turno infrasettimanale della 5a giornata di Serie B in programma martedì 30 settembre.

Al “Barbera” al momento si è sempre registrata una curva crescente: sono al momento tre le partite giocate alla Favorita, tutte sopra i 30 mila spettatori. Prima del Venezia ci sarà comunque il match contro il Cesena che si giocherà proprio in casa dei bianconeri.

Contro il Bari si è registrato il record di 32.363, col Frosinone sugli spalti della Favorita si contarono 32.181 spettatori, mentre furono 30.868 i tagliandi staccati per l’esordio con la Reggiana.







