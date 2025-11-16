Paternò – Gela in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D
Per la 12a giornata del girone I di Serie D il Paternò ospita il Gela. La partita si giocherà domenica 16 novembre 2025 alle ore 14:30. Scopri qui dove vedere il match gratis in diretta TV e streaming, senza abbonamenti né costi.
📺 Dove vedere Paternò – Gela in TV e streaming gratis
Buone notizie per i tifosi! La partita Paternò – Gela sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Nova Italia TV 🎥.
👉 Diretta streaming: Canale YouTube Nova Italia TV
👉 Ora di inizio: ore 14.30
👉 Data: domenica 16 novembre 2025
La visione sarà completamente gratuita, senza bisogno di abbonamenti o registrazioni. Basta collegarsi pochi minuti prima del fischio d’inizio per seguire il live in alta definizione.