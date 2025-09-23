Peda: "Peccato aver perso, i due gol presi hanno inciso parecchio" ​​

“Abbiamo cominciato la gara molto bene, poi i due gol hanno inciso parecchio“. Questa l’opinione di Peda, autore di un gol nella sconfitta contro l’Udinese. Secondo il difensore del Palermo non è tutto da buttare.

“Nel finale ci siamo ripresi e siamo quasi riusciti a pareggiarla. Nonostante sia una sconfitta c’è del positivo”. Poi, i tifosi. “Sono meravigliosi. Udine è lontana da Palermo ma sono rimasti con noi, per noi sono importantissimi”.

“Ho segnato, ma è un peccato perché abbiamo perso. Ora pensiamo solo al campionato che è troppo importante per noi”, ha concluso.







