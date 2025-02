Perinetti: “Palermo? Tre innesti di spessore. Pohjanpalo determinante in B”

“Sono tre innesti di spessore“. Questa l’opinione di Giorgio Perinetti riguardo il mercato del Palermo. L’ex direttore sportivo rosanero ha affrontato il tema in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia.

“Conosco personalmente Audero perché il suo primo campionato in Serie B l’ha fatto con me al Venezia – racconta -. Acquisto importante in un ruolo determinante”. Poi, Magnani definito “giocatore di esperienza, forte fisicamente e bravo di testa”.

… E Pohjanpalo. “Per la B è un giocatore determinante. Poi, se aggiunto agli altri giocatori e al suo compagno di reparto, Brunori, va a comporre una coppia che può essere decisiva per rilanciare il Palermo. Tutte si sono mosse ma penso che il Palermo abbia fatto qualcosa di importante”.