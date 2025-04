Pineto – Pescara, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale / Serie C

In soli 40 minuti i biglietti per il derby Pineto – Pescara sono andati esauriti, confermando l’attesa e l’importanza dell’evento per entrambe le tifoserie. Seppur il Mariani-Pavone sia un impianto di dimensioni ridotte, il dato fotografa la portata della sfida, fondamentale per il cammino playoff dei padroni di casa e per la corsa al terzo posto del Pescara.

Per i biancazzurri, reduci dallo stop contro il Sestri e dal rinvio della gara con l’Arezzo, si tratta della prima tappa di un tour de force di tre partite in nove giorni. Una sfida delicatissima, soprattutto considerando che il Pineto non perde davanti al proprio pubblico da novembre.

Sarà la prima volta che Pineto e Pescara si affronteranno al Mariani-Pavone: finora i cinque precedenti, tra campionato e Coppa Italia, si erano disputati tutti all’Adriatico-Cornacchia, con tre vittorie per il Pineto e due per il Pescara. La gara, quindi, assume anche un valore storico. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, venerdì 4 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.





PINETO – PESCARA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / SERIE C

Il derby è trasmesso in chiaro dall’emittente abruzzese Rete8, con ampio pre-gara a partire dalle ore 19.30 (canale 10 digitale terrestre). La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport, canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.