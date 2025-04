Potenza – Catania, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale / Serie C

Il Catania deve difendere il quinto posto nella sfida contro il Potenza, settimo a quota 49 punti. Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, domenica 27 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

POTENZA – CATANIA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara si potrà seguire in chiaro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre. La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport, canale 255. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.