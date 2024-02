Primavera, Il Palermo ospita il Perugia: rosa senza vittorie da sei partite

Il Palermo Primavera prova a rialzare la testa: i rosanero ospitano il Perugia al Pasqualino di Carini per il match valido per la 20a giornata di campionato.

Per la selezione Primavera si tratta del momento più difficile da quando Di Benedetto è in panchina: nessuna vittoria nelle ultime sei partite (solamente una nelle ultime dieci). A Benevento l’esempio perfetto del periodo sfortunato: il Palermo era riuscito a recuperare andando sul 3 – 3 in casa di una squadra in lotta per la promozione diretta, per poi subire il quarto gol al 97′.

L’avversario non è di quelli facili: il Perugia, che all’andata ha battuto i rosa per 3 – 0, è quarto in classifica in piena zona playoff, posizione che ha intenzione di difendere. Per il Palermo sarebbe importante ripartire con una vittoria al Pasqualino, che è passato da fortino inespugnabile a “terra di conquiste” (due sconfitte e un pari nelle ultime tre partite).