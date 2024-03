Primavera, il Palermo torna alla vittoria: Ascoli battuto 3 – 1

Il Palermo Primavera torna alla vittoria: i ragazzi di Stefano Di Benedetto hanno battuto l’Ascoli con il risultato di 3 – 1, ritornando a conquistare tre punti dopo 7 partite senza vittoria.

Inizio da incubo per i rosanero che dopo 4 minuti vanno sotto per il gol di Tarantino: questa volta il Palermo non si disunisce e trova subito il pari con il solito Di Mitri. Nella ripresa i tre punti arrivano grazie ai gol di Mattaliano e Gallea.

Vittoria che rilancia il Palermo in classifica ma che soprattutto dà morale: Di Benedetto e i suoi hanno l’opportunità di dare continuità nel prossimo match contro il Crotone, squadra stabilmente ultima in classifica.