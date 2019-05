Si parte per Roma. I tifosi del Palermo (ultras e non) hanno deciso di restare vicini al club rosanero nel giorno dell’udienza d’appello: una trasferta “atipica”, non per assistere a una partita ma per scendere in strada e protestare in Via Campania a Roma, davanti alla sede della Corte federale dove alle 14.30 di giovedì 23 maggio si terrà l’udienza d’appello.

IMPRENDITORI LOCALI PRONTI A ENTRARE IN SOCIETA’

Una richiesta di giustizia mossa da centinaia di tifosi in arrivo dalla Sicilia e non solo: il gruppo organizzato più nutrito è quella della Curva nord 12. Non meno di 500 i tifosi diretti a Roma, molti dei quali in pullman, con partenza nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Tanti i tifosi palermitani che si stanno organizzando in proprio, in aereo, in auto o imbarcandosi in nave per Civitavecchia, ma in tanti arriveranno anche da fuori regione con gruppi provenienti da Milano, Roma e Firenze, con adesioni anche da vari residenti nel Lazio.

Fra i “supertifosi” che saranno presenti a Roma, davanti alla sede della corte Federale, c’è anche Toni Sperandeo, il popolare attore palermitano che da sempre vive con passione le vicende della squadra rosanero. Sperandeo – che sta per ora girando un film – ha detto che farà di tutto per esserci.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO INTEGRA LA MEMORIA DIFENSIVA: I DETTAGLI

REPUBBLICA – COUNTDOWN PER L’APPELLO: I TRE PIANI PER IL DOPO SENTENZA

GDS – PALERMO, DUE NUOVI PILASTRI PER SALVARSI: CASSAZIONE E ARKUS