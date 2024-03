Quest’anno siete salvi, il prossimo no: ‘Penalizzazione in classifica’ | La Big partirà con l’handicap

Le squadre di calcio, si sa, sono aziende, e in quanto tali devono rispettare alcuni parametri: si prospetta la penalizzazione. Spesso abbiamo assistito ad alcune limitazioni dovute a motivi di carattere economico. La squadra in esame, però, per quest’anno è salva: ecco la situazione.

La situazione economica globale ha colpito anche l’industria del calcio negli ultimi anni. Sono molte le persone che si sono staccate da questo sport proprio a causa dell’aumento incontrollato del giro economico legato al calcio.

D’altro canto è anche vero che le società con maggiori disponibilità economica sono riuscite a costruire squadre che sono rimaste nella storia. Basti pensare al Real Madrid che si meritò il soprannome “Galacticos” a causa dei suoi acquisti stellari.

Al giorno d’oggi si osserva una prominenza di un campionato in particolare, la Premier League. In confronto al campionato inglese, quello italiano deve trovare nuovi metodi per competere. Per limitare lo strapotere economico di alcune compagini, la UEFA ha introdotto alcuni parametri da rispettare.

Il Fair Play Finanziario, però, non si è dimostrato all’altezza del suo scopo. Nonostante questo, il regolamento vigente impone controlli anche a livello di campionato per le squadre che sforano i tetti prefissati. Una squadra in particolare è a rischio penalizzazione, ma a quanto pare per quest’anno ha trovato il modo di salvarsi.

La squadra al centro della bufera

A fronte dell’aumento esponenziale degli introiti e degli stipendi, molti amanti del calcio si sono convinti che non esista più quel romanticismo che caratterizzava questo sport fino a qualche decennio fa. In realtà la storia recente ci ha insegnato che Davide può ancora battere Golia ad ogni latitudine.

Una delle ultime imprese da questo punto di vista ha qualcosa di italiano, anche se ha preso luogo oltremanica. Il campionato vinto dal Leicester nel 2016 ha segnato un momento che in tantissimi ricorderanno negli anni a venire. Proprio i “Foxies“, però, sono al centro di una bufera.

La penalizzazione è rimandata

A causa delle violazioni dei parametri della Premier League, infatti, la squadra inglese dovrà affrontare una penalizzazione in classifica. Per adesso, però, il Leicester è salvo. La questione, in realtà, è molto semplice.

Al momento il club milita nella seconda divisione inglese, la Championship, e si ritrova in testa con un vantaggio di tre punti sul Leeds. Per quest’anno, dunque, non ci sarà nessuna penalizzazione. Se il Leicester riuscirà a fare il salto di categoria, però, l’anno prossimo subirà la penalizzazione in Premier League.