Nicola Rauti è già pazzo per il Palermo. Il nuovo acquisto rosa, reduce dalla firma nel contratto, ha voluto esultare per il trasferimento con una storia su Instagram.

Nessuna decida, nessun pensiero particolare, solo un video celebre pubblicato nel proprio social: il protagonista è l’attore palermitano Aldo Baglio, famosissimo componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.





La scena in particolare è quella del film “Così è la vita” nel quale Aldo canta “Ciuri Ciuri” e finisce gridando “Forza Palermo“. Una divertente manifestazione di appartenenza per il nuovo attaccante rosa, che non nasconde di certo la sua felicità per l’approdo in Sicilia.

