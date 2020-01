Francesco Salandria e la Reggina stanno per dividersi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà le due parti starebbero trattando la risoluzione del contratto che altrimenti avrebbe durata fino a giugno 2020. Il Catania monitora con attenzione ed è pronto a intervenire.

Il mediano classe ’94 ha già giocato in Sicilia: in carriera oltre che con la Reggina ha infatti giocato anche per l’Akragas oltre che per il Matera.

