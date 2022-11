MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“É un Palermo che non vede l’ora di riscattare la caduta in Calabria“. Il quotidiano Repubblica riporta le parole di Eugenio Corini, che nella conferenza stampa pre Venezia ha parlato di una squadra delusa dopo la sconfitta di Cosenza.

La formazione va verso la conferma in massa eccetto che per due posizioni in difesa: al centro c’è Bettella al posto dello squalificato Marconi, mentre a sinistra torna Sala.

L’avversario è il Venezia, “una delle più grandi delusioni di questo campionato“. Il Palermo dovrà stare attento perché i lagunari, penultimi in classifica, hanno bisogno di punti.

