Gianni Ricciardo ko. Il centravanti del Palermo dopo pochi minuti dall’inizio di Palermo – Roccella è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, il fastidio provato non arriverebbe dallo stesso punto che settimana scorsa l’aveva fermato durante un allenamento.

Si pensa a un risentimento ai flessori, che comunque dovrà essere confermata dagli esami strumentali a cui il bomber si sottoporrà nella giornata di martedì 21 gennaio. Pergolizzi, che può comunque contare su Sforzini, resta in ansia per via della possibile ennesima assenza.

