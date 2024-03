Roma, il sogno è solo uno e porta questo nome: con lui si punta al titolo | Fermento a Trigoria

I giallorossi hanno le idee chiare per il futuro. Il nuovo tecnico sarà l’arma vincente per vincere tutto: la società è pronta a investire.

Il 2024 sicuramente lo si può considerare come un anno speciale per la Roma, nonostante un inizio di campionato assai traballante in cui in panchina vi era ancora il tecnico portoghese José Mourinho, le cose sono cambiate da pochissimi mesi.

Infatti, da quando è approdato Daniele De Rossi, quest’ultimo è riuscito a dare nuovamente grinta, determinazione e qualità a tutti gli elementi presenti in squadra. L’ex centrocampista giallorosso sembra essere riuscito nell’ardua impresa di amalgamare e bilanciare al meglio tutti i talenti presenti in squadra.

Tra le grandi glorie come Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini e i giovani emergenti come Huijsen e Bove. Le intuizioni vincenti di De Rossi si stanno notando in tutte le competizioni.

La fame di vittoria che sta guidando la corazzata giallorossa in questo periodo sembra essere quella voglia di successo che mancava da un po’ di tempo. La Roma, infatti, ha vinto il suo ultimo trofeo nel 2022 quando, con José Mourinho, riuscì a portare in Italia per la prima volta il trofeo della Conference League.

La società lavora senza sosta

Da allora, ci sono state solo stagioni poco allettanti e con grandi deficit. In pochi avrebbero immaginato che la società americana esonerasse l’allenatore portoghese prima della fine del suo contratto, che sarebbe poi avvenuta a giugno.

Ora però, i Friedkin sicuramente staranno ragionando seriamente anche sul prossimo futuro. La campagna acquisti è fondamentale e comunque si parte dall’allenatore, che è la parte principale del mosaico che vorrà essere composto.

De Rossi, allenatore del futuro

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di interessi per tecnici come Antonio Conte, Roberto De Zerbi e altri nomi importanti. In realtà, in pole position ci sarebbe un nome del tutto inaspettato che però sembrerebbe mettere d’accordo giocatori, tifosi e società. Stiamo parlando proprio di Daniele De Rossi. Quest’ultimo, qualora dovesse riuscire nell’impresa di conquistare un posto utile per la prossima stagione di Champions League, potrebbe seriamente restare sulla panchina e inaugurare un ciclo vincente proprio con la squadra del suo cuore.

Se ciò dovesse avvenire, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, per lui sarebbe un grandissimo salto di qualità considerando la sua passata esperienza poco performante alla guida della SPAL in Serie B. I nostalgici del calcio di un tempo sperano vivamente che la sua favola possa continuare per tanto tempo.