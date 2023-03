MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Roma protesta contro la decisione di confermare la squalifica a Jose Mourinho. E lo fa nel modo più mediatico possibile. Il club giallorosso ha deciso di iniziare un silenzio stampa con effetto immediato e per tutta la durata della squalifica di Mourinho

Come riportato dal Corriere dello Sport, dunque, nessun tesserato parlerà in vista delle prossime due giornate di Serie A (Sassuolo e derby con la Lazio). La Roma si presenterà in sala stampa solo in ambito UEFA, in occasione del match di ritorno contro la Real Sociedad, sia nel pre che nel post partita.

LA DECISIONE SUL RICORSO

La Corte Sportiva d’Appello della Figc ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Roma. La sanzione del giudice sportivo (due giornate di squalifica e 10 mila euro di multa) – prima sospesa e ora confermata – era stata comminata “per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive”.