Sarri? Vi dico cosa penso di lui: Lazio, bufera nello spogliatoio | Il giocatore ha vomitato tutto quanto

La sconfitta contro il Milan è arrivata in maniera clamorosa, e ora è il turno di alcune dichiarazioni del giocatore biancoceleste. Durante l’intervista, il calciatore della Lazio ha parlato molto anche del suo stesso allenatore, Maurizio Sarri: ecco cos’ha detto.

Riuscire ad eccellere nel calcio non è di certo qualcosa di semplice. Sono molti i calciatori che provano a puntare a ruoli di prim’ordine nei campionati italiani. Il nostro, però è un campionato unico nelle sue caratteristiche.

Si è sempre parlato molto della vocazione difensivista delle squadre nostrane. Non si sa se l’ossessione per la difesa abbia scaturito quest’etichetta, oppure se l’iter sia stato ancora più marcato per motivi di tradizione.

Di certo, quando un difensore vuole esprimere il meglio di sé nel calcio, la Serie A è la destinazione migliore per lui. La tradizione difensivista, però, si affianca anche a una costante generazione di talenti a dirigere le squadre sulla panchina. I nomi degli allenatori italiani più vincenti li conosciamo tutti: Carlo Ancelotti è in testa a questa categoria.

L’exploit del Bologna in questa stagione è dovuto anche e soprattutto all’opera di Thiago Motta; e come dimenticare Gian Piero Gasperini, che portò l’Atalanta vicinissima a superare il Paris Saint Germain dai nomi altisonanti. Non dimentichiamoci poi di Maurizio Sarri: di lui ha parlato un suo calciatore.

Le parole del difensore

Nell’arco di questa stagione abbiamo assistito a moltissime sorprese, con alcuni calciatori che sono diventati fondamentali per le rispettive squadre. Tra questi emblematico è il caso di Mario Gila Fuentes alla Lazio. Acquistato per 6 milioni di euro dal Real Madrid nel luglio del 2022, la prima stagione si è dimostrata molto difficile per lui.

Quest’anno, invece, sembra essersi preso le chiavi della difesa dei biancocelesti, risultando importantissimo per la squadra. Proprio Gila ha commentato la sua esperienza insieme a Maurizio Sarri al quotidiano spagnolo AS.

Dichiarazioni molto particolari su Maurizio Sarri

Oramai l’allenatore si conosce bene in Serie A. Gila ha confermato la sua ossessione e la sua ambizione, dicendo che in ogni allenamento il tecnico lavora fino allo sfinimento sugli schemi e sui piccoli dettagli. Ha rivelato inoltre la sua cura per le posizioni difensive e i movimenti nei reparti arretrati.

Ha commentato anche la sua personalità, descrivendolo come “poco comunicativo”, ma al contempo Sarri “parla in campo”. Così i biancocelesti si ritrovano ad allenarsi sempre senza trascurare nessun elemento, guidati dal loro tecnico in panchina.