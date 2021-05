La Serie A torna in campo per l’infrasettimanale e la 36a giornata si apre con un Napoli super: 5-1 all’Udinese per i partenopei, che dilagano nella ripresa e mandano un segnale forte alle rivali nella corsa Champions (QUI il quadro della situazione).

Mercoledì tocca alle altre: toccherà la Juventus, che va in casa del Sassuolo, mentre il Milan è ospite in casa del Torino. Chiude giovedì Crotone – Verona.





IL PROGRAMMA E I RISULTATI

Martedì 11 maggio

Napoli – Udinese: FINALE 5 – 1 Marcatori: 28′ p.t Zielinski (N), 31′ p.t. Fabian Ruiz (N), 41′ p.t. Okaka (U), 11′ s.t. Lozano (N), 21′ s.t. Di Lorenzo (N), 46′ s.t. Insigne (N)

Mercoledì 12 maggio

Cagliari – Fiorentina: ore 18.00

Atalanta – Benevento: ore 20.45

Bologna – Genoa: ore 20.45

Inter – Roma: ore 20.45

Lazio – Parma: ore 20.45

Sampdoria – Spezia: ore 20.45

Sassuolo – Juventus: ore 20.45

Torino – Milan: ore 20.45

Giovedì 13 maggio

Crotone – Verona: ore 20.45