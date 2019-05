L’Udinese batte per 3 – 2 la Spal e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza, l’obiettivo è veramente a un passo. All’Atalanta può bastare un punto a Torino contro la Juve per mantenere il quarto posto. Infuocata la zona salvezza: Empoli, Genoa, Udinese e Parma si giocano l’ultimo posto per rimanere in A.

Tutte le partite:



Udinese – Spal: FINALE 3 – 2 Marcatori: 6′ p.t. Samir (U); 32′ p.t. Okaka (U); 35′ p.t. Okaka (U); 8′ s.t. Petagna (S); 14′ s.t. Valoti (S)

Genoa – Cagliari: 18/05 ore 18.00

Sassuolo – Roma: 18/05 ore 20.30

Chievo – Sampdoria: 19/05 ore 12.30

Parma – Fiorentina: 19/05 ore 15.00

Empoli – Torino: 19/05 ore 15.00

Milan – Frosinone: 19/05 ore 18.00

Juventus – Atalanta: 19/05 ore 20.30

Napoli – Inter: 19/05 ore 20.30

Lazio – Bologna: 20/05 ore 20.30