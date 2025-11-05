Siracusa, fiducia a tempo per Turati: decisiva la gara con il Latina

Dopo la pesante sconfitta con il Giugliano – la decima in dodici partite – in molti si aspettavano un cambio in panchina che avrebbe dovuto segnare la fine dell’avventura di Marco Turati al Siracusa. E invece, il presidente Alessandro Ricci ha scelto la via della prudenza: nessun esonero, almeno per ora. Il massimo dirigente azzurro ha preferito concedere al tecnico un’ultima possibilità, una fiducia a tempo che si giocherà tutta nella prossima partita.

Le riflessioni, iniziate subito dopo la disfatta campana, hanno portato alla decisione di rimandare il verdetto definitivo. Ma l’impressione generale è chiara: la sfida di domenica contro il Latina, al “Nicola De Simone” (ore 14.30), sarà decisiva per il futuro del tecnico aretuseo. Un’altra sconfitta potrebbe rappresentare la fine del suo percorso in panchina.

Situazione difficile e tifoseria in fermento

La classifica parla chiaro: dieci sconfitte, appena nove gol realizzati e ben venti subiti. In trasferta solo k.o. e un malumore crescente tra i tifosi, che faticano ormai a credere nella svolta. Eppure, con quattro punti di distacco dalla zona playout, nulla è ancora perduto: servono compattezza e un cambio di atteggiamento immediato.







Chi si aspettava uno scossone dovrà attendere. Ricci ha deciso di confermare Turati, l’allenatore che lo scorso anno ha riportato il Siracusa tra i professionisti e che resterà a bilancio fino al 2027. Una scelta di continuità, ma anche di fiducia condizionata: solo un risultato positivo contro il Latina potrà salvarlo.

Ultima chiamata per Turati

La prestazione deludente di Giugliano, soprattutto nell’approccio e nell’intensità, ha riacceso i dubbi sulla guida tecnica. Gli alibi legati alla preparazione estiva e al mercato tardivo non reggono più: il problema del Siracusa è diventato mentale e di atteggiamento.

Turati ha diretto regolarmente gli ultimi allenamenti, con l’obiettivo di recuperare Puzone e Iob, ma con una consapevolezza ormai chiara a tutti: contro il Latina non potrà sbagliare. Una vittoria rilancerebbe la corsa salvezza; un pari o una sconfitta, soprattutto in casa, suonerebbero come l’addio definitivo.

