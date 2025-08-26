Siracusa k.o. a Salerno, Turati: “Il ritiro lo abbiamo fatto con appena sei elementi…”

Nonostante la sconfitta all’Arechi, il Siracusa di Marco Turati ha mostrato carattere e coraggio. I siciliani, reduci da una preparazione segnata da difficoltà e organico ridotto, hanno sfiorato il colpo esterno, mancando per imprecisione almeno un punto contro la Salernitana.

Occasioni clamorose per Limonelli e Di Paolo hanno alimentato i rimpianti, ma il tecnico ha sottolineato l’atteggiamento positivo: “Abbiamo fatto una gara onorevole, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Potevamo pareggiare, resta il rammarico, ma sono felice per la personalità dei giovani”.

Turati ha poi evidenziato le difficoltà vissute durante la fase estiva: “Il ritiro lo abbiamo fatto senza portiere e con appena cinque o sei elementi. È complicato lavorare così”. A Salerno, la squadra si è presentata con dieci giocatori di movimento e diversi ragazzi classe 2008: “Nonostante tutto hanno risposto con dedizione e coraggio“.





Un accenno anche al FVS, il VAR di Serie C, protagonista nell’episodio del rigore decisivo: “Sono favorevole alla tecnologia, ma qui si perde troppo tempo. In Serie A e B il check è rapido, in C va a scapito dello spettacolo”.

