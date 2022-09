MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Michele Somma ha un accordo di massima con il Catania. Il difensore svincolato, che ha lasciato Palermo nell’ultimo giorno di calciomercato (in modo da poter essere tesserato con un altro club nei giorni successivi), vestirà la maglia rossazzurra in Serie D, per rilanciarsi dopo l’esperienza non esaltante con i rosa.

Come riporta il quotidiano “La Sicilia”, poche ore dopo la rescissione del contratto col Palermo, Somma ha incontrato il direttore sportivo del Catania Antonello Laneri per delineare i contorni della trattativa.

Un accordo che, come scrive il giornale, si basa su un contratto di un anno: fino a giugno 2023, quando il Catania spera di poter festeggiare la promozione.