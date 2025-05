Sorteggio playoff Serie C secondo turno nazionale: dove vederlo in tv e streaming, canale, data e orario

I playoff di Serie C 2024/2025 entrano nella fase più calda con l’inizio del secondo turno nazionale e uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi è proprio il sorteggio ufficiale degli accoppiamenti. Questo rappresenta il secondo snodo cruciale per decidere le sfide decisive verso la Serie B.

📺 Dove vedere il sorteggio in TV: canale ufficiale

Il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 24, canale all-news sportivo disponibile sulla piattaforma Sky per tutti gli abbonati. L’evento si svolgerà giovedì 15 maggio 2025 alle ore 11.30.

Sarà Felice Evacuo, capocannoniere all time della Serie C, a estrarre le palline con i nomi delle squadre. Un momento molto atteso che sarà seguito con attenzione da club, tifosi e appassionati.





🔴 Streaming live del sorteggio

Chi non potrà seguirlo davanti alla TV, potrà vedere il sorteggio anche in streaming tramite Sky Go (per gli abbonati Sky) oppure su NOW, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Basta essere registrati al servizio e disporre di un abbonamento attivo con accesso al pacchetto Sport.

📅 Come funziona il sorteggio: date, squadre e regole

Gli accoppiamenti del primo turno nazionale saranno quattro, determinati da un sorteggio integrale tra teste di serie e non. Le teste di serie sono:

Vicenza

Ternana

Audace Cerignola

La migliore classificata tra le squadre vincitrici del primo turno nazionale

Le squadre testa di serie giocheranno la gara di ritorno in casa e si qualificheranno in caso di pareggio nel doppio confronto. Non sono previsti tempi supplementari o rigori, e non valgono i gol in trasferta.