Stellone: “Palermo è una piazza fantastica, potrà lottare per la A fino alla fine”

“È un campionato molto equilibrato, sia in testa che in coda alla classifica è ancora tutto da decidere”. Lo dichiara l’ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone, in un’intervista rilasciata a PianetaSerieB sul torneo cadetto.

“Parma, Palermo, Cremonese e Venezia stanno rispettando le aspettative di inizio stagione – dice -. Palermo è una piazza fantastica, ha una tifoseria davvero bella. Mister Corini sta facendo davvero un ottimo lavoro, non è facile allenare in piazze come queste”.

“A gennaio hanno fatto ottimi movimenti e sono arrivati giocatori importanti, ha un ottimo organico e credo che fino alla fine potrà lottare per la Serie A diretta insieme a Parma, Cremonese e Venezia”, conclude.