Ternana, i convocati di Breda per il match contro il Palermo

La Ternana comunica la lista dei convocati per il match contro il Palermo: sono 24 i calciatori disponibili per la trasferta siciliana. Non convocati per infortunio ’Guessan, Favasuli, Viviani e Żuberek.

I CONVOCATI

Portieri: Franchi, Iannarilli, Vitali

Difensori: Boloca, Capuano, Carboni, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi, Sgarbi, Sørensen, Zoia

Centrocampisti: Amatucci, De Boer, Faticanti, Łabojko, Luperini, Mărginean, Pyyhtiä

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Favilli, Pereiro, Raimondo