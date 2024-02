Terremoto in Serie A, chiesto un serio intervento per una Big del campionato: “Va radiato”

L’ultima giornata di campionato ha offerto alcune scene davvero incredibili, e ora tutto l’ambiente si fa sentire. In particolare, alcune voci si sono alzate a seguito di alcune prestazioni decisamente non all’altezza: ecco la situazione.

Ogni campionato fa storia a sé. Oramai l’abbiamo capito: anno dopo anno le sorprese non mancano praticamente mai. Escludendo il filotto di nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, le squadre della Serie A hanno sempre alternato stagioni al top con altre meno soddisfacenti.

Quest’anno ai nastri di partenza le favorite erano il Napoli campione in carica e l’Inter. La squadra di Inzaghi ha offerto fin da subito la sensazione di poter puntare veramente in alto, con una squadra costruita magistralmente per vincere grazie all’operato di Marotta.

Il discorso è diverso per i partenopei. Il Napoli dello scorso anno ha stupito tutti, sia in Italia che all’estero, a suon di prestazioni. Gli azzurri hanno agito da vero e proprio schiacciasassi per tutto l’arco della stagione, vincendo e convincendo.

A fine anno, però, Spalletti ha deciso di salutare per cimentarsi nella sfida sulla panchina della Nazionale. Anche il direttore sportivo, Giuntoli, ha cambiato squadra, e ora sta costruendo la Juventus del futuro. Questi cambiamenti, però, sembrano aver toccato l’undici campano nel fondo.

Continui cambi in panchina

L’arrivo di Rudi Garcia è stato vissuto in malo modo. Il tecnico non è riuscito a traghettare la squadra in un nuovo periodo di buoni risultati. Al suo posto è arrivato Walter Mazzarri, ma anche il suo operato non ha portato quanto sperato.

Così, in attesa di sviluppi sulla prossima stagione, De Laurentiis ha deciso di offrire una chance a Francesco Calzona, commissario tecnico della Nazionale slovacca, già vice di Maurizio Sarri ad Avellino, Verona, Perugia, Empoli e Napoli, dove ha già lavorato anche nello staff di Luciano Spalletti.

I tifosi dicono la loro

La frustrazione dei tifosi partenopei è cresciuta partita dopo partita in assenza di risultati. La beffa, poi, nell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari ha del clamoroso. Dopo una partita in cui il Napoli ha avuto più volte l’occasione del raddoppio, al 96′ è arrivato l’1-1 di Zito Luvumbo.

Il tutto è stato causato da un erroraccio di Juan Jesus, il quale ha perso completamente il controllo del pallone e dell’avversario. I tifosi si sono subito scatenati, commentando lo sfortunato gesto del difensore del Napoli, chiedendo addirittura di “radiarlo” dal calcio.