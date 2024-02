Vazquez: “Ho visto un buon Palermo. Arbitro? Ho subito tanti falli…”

Parola al grande ex: Franco Vazquez è intervenuto in conferenza stampa dove ha lasciato delle dichiarazioni nel post partita di Cremonese – Palermo, match pareggiato in rimonta dai padroni di casa.

“Per come si era messa la partita, quello di oggi è sicuramente un punto importante – afferma Vazquez -. Quello che conta è essere riusciti a rimontare ed essere rimasti al secondo posto in classifica. Arbitro? Ho subito tanti falli e spesso non è intervenuto, è andata così”.

Sul Palermo: “L’ho visto bene, ho tanti bei ricordi, ho vissuto momenti bellissimi. E’ sempre emozionante rivedere chi ha fatto parte del passato”.