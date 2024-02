Verre fuori rosa, “no” alla Turchia e alla riduzione della paga: i compagni lo rivogliono

Valerio Verre e la Sampdoria non stanno vivendo un buon momento. Anzi, è guerra aperta. L’ex calciatore del Palermo è attualmente in rotta col club blucerchiato e la situazione non è facile da sbrogliare.

Il centrocampista, infatti, è stato messo fuori rosa dalla società per delle scelte fatte nella sessione di mercato. Verre, infatti, secondo quanto scritto da “Il Secolo XIX”, avrebbe rifiutato un trasferimento in Turchia e di ridursi l’ingaggio (il contratto scade nel 2025).

Gli attuali compagni dell’ex rosanero hanno quindi chiesto il reintegro del giocatore, ma patron Manfredi e il ds Mancini hanno deciso per il “no”. Il presidente, in queste ore, dovrebbe provare a sbloccare la situazione.