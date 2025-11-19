Adani tra campionato e Nazionale: "Conte sempre lo stesso. Fiducia a Pio Esposito" ​​

L’ex difensore e opinionista Rai Daniele Adani non ha certo mostrato stupore ai microfoni de “Il Mattino” riguardo le ultime dichiarazioni del tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo la sconfitta col Bologna.

“Lo conosco solo così. Quel modo di essere e quei valori lì non cambiano. Così come il linguaggio del corpo che va collocato nel momento: Conte è sempre lo stesso e si adegua. Le parole forti dopo la partita più brutta del Napoli erano pressoché scontate”.

Dopo la vicenda Conte passa a parlare della situazione della Nazionale, che a marzo dovrà conquistare l’accesso al mondiale tramite playoff: “Troveremo due squadre inferiori a noi e la componente psicologica mi auguro non incida sul valore generale. Gattuso è molto serio e passionale. Mi auguro che il peso dell’avversario e la serietà dell’evento ci mettano nelle condizioni di moltiplicare l’attenzione”.







Chiude il suo intervento tessendo le lodi dell’attaccante dell’Inter Pio Esposito: “Noi siamo stati fortunati a trovarlo e lui è stato bravo a metterci del suo. È diventato pronto in poco tempo e lo definisco ‘il ragazzo dalle cose giuste”.

