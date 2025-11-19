Ex arbitro Tagliavento: “Il Var sbaglia di più, ecco perché…”
In un anno in cui le discusse decisioni arbitrali permeano i campionati ad ogni livello professionistico, è proprio l’utilizzo della tecnologia VAR a scatenare le polemiche. A riguardo è intervenuto Paolo Tagliavento ai microfoni di Repubblica.
L’ex direttore di gara di Serie A ha infatti sottolineato come “Il VAR sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto. Si è posta troppo in basso l’asticella della chiamata video”, e il numero sempre maggiore di chiamate durante i fine settimana.
Allo stesso tempo, però, Tagliavento sottolinea l’importanza della tecnologia: “I cinque errori più gravi della mia carriera – dichiara -, il VAR li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l’effetto è controproducente”.
2 thoughts on “Ex arbitro Tagliavento: “Il Var sbaglia di più, ecco perché…””
io userei il Var per le simulazioni delle gomitate. Mai visto tanti con le mani sulla faccia come negli ultimi anni.
Diciamo che la categoria arbitrale è eccessivamente scaduta