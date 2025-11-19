Ex arbitro Tagliavento: "Il Var sbaglia di più, ecco perché..." ​​

Andrea Cirrincione 19/11/2025 14:54

In un anno in cui le discusse decisioni arbitrali permeano i campionati ad ogni livello professionistico, è proprio l’utilizzo della tecnologia VAR a scatenare le polemiche. A riguardo è intervenuto Paolo Tagliavento ai microfoni di Repubblica.

L’ex direttore di gara di Serie A ha infatti sottolineato come “Il VAR sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto. Si è posta troppo in basso l’asticella della chiamata video”, e il numero sempre maggiore di chiamate durante i fine settimana.

Allo stesso tempo, però, Tagliavento sottolinea l’importanza della tecnologia: “I cinque errori più gravi della mia carriera – dichiara -, il VAR li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l’effetto è controproducente”.



