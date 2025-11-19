Entella, presentata la quarta maglia: sarà indossata contro il Palermo
Dalla collaborazione tra Virtus Entella e il Comune di Portofino nasce il nuovo kit firmato Adidas, destinato a fare il suo esordio proprio nella sfida contro il Palermo del 22 novembre. Una scelta simbolica: la maglia celebrerà per la prima volta l’identità del borgo più iconico del Tigullio davanti a un avversario di grande prestigio.
La divisa è bianca con un elegante motivo gessato tono su tono, studiato per richiamare la sartorialità classica. I dettagli colorati richiamano invece le tinte tradizionali delle case di Portofino, un tempo dipinte così per essere riconosciute dai pescatori. Nel retrocollo, le bandiere nautiche compongono la scritta “Chiavari”.
Una maglia che racconta il territorio
Il vicepresidente esecutivo Orazio Dell’Aversana sottolinea come questa maglia rappresenti l’orgoglio del territorio: un equilibrio tra eleganza e autenticità, in continuità con le radici del club nel Tigullio. Il logo stesso dell’Entella è stato reinterpretato per richiamare la tradizione marinaresca del borgo.
Soddisfazione anche dal sindaco di Portofino, Matteo Viacava, che evidenzia una collaborazione pensata per rafforzare il legame con la comunità, promuovere iniziative sportive e culturali e valorizzare le nuove generazioni.
Debutto contro il Palermo
Il video di presentazione intreccia le due anime di Portofino: la quotidianità di un pescatore locale e la performance di un quartetto d’archi che reinterpreta “Portofino” de Il Pagante. La nuova maglia farà il suo debutto ufficiale nella gara interna contro il Palermo.