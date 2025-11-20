CorSport - "Il Palermo ha una certezza: dietro con Bani non si balla" ​​

A Chiavari, in vista della sfida contro l’Entella, Pippo Inzaghi potrà contare anche sulla disponibilità di Bani. La conferma è giunta dalla seduta di allenamento tenutasi ieri mattina a Torretta, durante la quale il difensore centrale ha lavorato con il gruppo a pieno regime. Le problematiche fisiche sembrano dunque superate.

La sua presenza si rivela fondamentale sia per l’esperienza che apporta al reparto difensivo, sia per le sue capacità nell’impostare l’azione dalle retrovie. Tuttavia, come già accaduto a Castellammare di Stabia prima della pausa, il Palermo ha subito reti anche con Bani in campo.

Nonostante il recupero dell’ex capitano del Genoa – sostituito al “Menti” dopo l’intervallo a causa di alcuni problemi fisici – la squadra guidata da Inzaghi presenta ancora alcune criticità da non sottovalutare: in fase difensiva, il Palermo non è invulnerabile. Il problema non riguarda tanto il numero complessivo dei gol subiti (con 9 reti incassate rappresenta la terza miglior difesa del campionato), quanto piuttosto la facilità con cui recentemente gli uomini di Inzaghi sono stati colti impreparati.







Un solo clean sheet nelle ultime sei partite costituisce un dato significativo che richiede approfondite riflessioni. La recente prestazione al “Barbera” contro il Pescara, che aveva portato qualche soddisfazione grazie alla porta inviolata, si è rivelata un episodio isolato in un ciclo di gare in cui la squadra non è riuscita a mantenere la propria porta intatta. Sono sette i gol subiti nelle ultime uscite, sei dei quali senza Bani in campo; tuttavia, è evidente che la sua presenza da sola non garantisce una copertura difensiva completa.