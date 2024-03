‘Alcaraz ha dei problemi’: allarme rosso prima di Indian Wells | Sinner può già diventare numero 2

Jannik Sinner sta facendo di tutto per raggiungere la prima posizione del ranking e Alcaraz sembra soffrire un momento no. La strada è ancora lunga, ma il tennista spagnolo ha alcuni problemi che deve risolvere prima di poter tornare competitivo ai massimi livelli.

L’Italia è un Paese davvero speciale sotto certi aspetti. Storicamente, la tardiva formazione di uno stato unitario ha lasciato alcune impronte molto profonde nelle persone che vivono l’Italia di oggi. Spesso queste differenze vengono percepite in modo ambiguo.

Da un lato, il campanilismo è molto radicato e le diversità territoriali possono costituire un fattore di frattura interna. Dall’altro lato, però, gli Italiani sanno unirsi come pochi quando si tratta di proteggere la propria nazione.

Questo è vero a maggior ragione se si parla di sport. Il calcio è quello più amato, e ne è la prova evidente. Ultimamente, però, c’è un altro sport che sembra aver catturato il cuore di ogni italiano. Il tennis sta raggiungendo livelli di popolarità forse mai visti prima tra i confini nostrani.

Il merito è di alcuni grandi successi ottenuti, in primis, da Jannik Sinner. L’obiettivo del ragazzo è quello di arrivare a insidiare le prime posizioni del ranking. In alto, però, c’è un rivale che sembra vivere un momento piuttosto difficile.

Le difficoltà di Carlos Alcaraz

Lo scenario tennistico è rimasto sorpreso dall’exploit iniziale di Carlos Alcaraz. Nato a Murcia nel 2003, lo spagnolo è riuscito a conquistare il suo primo slam all’età di 20 anni con la vittoria a Wimbledon. È stato il tennista più giovane di sempre a ottenere la prima posizione nel ranking.

Da molti considerato l’erede naturale di Rafa Nadal, il suo percorso ha subito una brusca interruzione a causa di una serie di infortuni che ne hanno pregiudicato la partecipazione a vari eventi, oltre che il suo rendimento sul campo. Al momento, Alcaraz è secondo nel ranking.

I nuovi sono alle calcagna

Il problema è che il murciano rischia di ritrovarsi in una spirale dalla quale può essere molto complicato uscire. Per superare i guai fisici ci vorrà ancora tempo e tanto lavoro quotidiano. Il discorso è diverso per quanto riguarda il suo stile di gioco.

Probabilmente, agli esordi Alcaraz è riuscito a stupire e sorprendere anche i più grandi, ma con il tempo gli avversari hanno imparato a tenergli testa. Insomma, per i nuovi volti del tennis, tra cui spicca Jannik Sinner, si tratta di una grande occasione per insidiare il secondo posto.