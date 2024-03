Iemmello: “Crediamo nel 2° posto. Voglio portare il Catanzaro in A”

Pietro Iemmello, capitano del Catanzaro, è stato intervistato per La Gazzetta e ha commentato il percorso della sua squadra, che attualmente occupa il quarto posto in campionato ed è una delle più in forma della Serie B.

“Prima di Cosenza sentivo che quello sarebbe stato il vero banco di prova: vincendo, l’entusiasmo si sarebbe alimentato. E così è stato. Adesso sì, possiamo credere nel secondo posto”, afferma.

“Mi diverto e vorrei smettere solo dopo aver portato il Catanzaro in A e averlo salvato – continua – . Questa piazza ci ha trascinati in C, figuratevi adesso. Anche questo può aiutare a ridurre la differenza da quei colossi”.

