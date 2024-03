Palermo, 2° posto ancora possibile? I calendari delle concorrenti a confronto

Alla fine del primo tempo contro la Cremonese, il secondo posto era a un passo per il Palermo. Dopo le sconfitte con Ternana e Brescia la promozione diretta sembra soltanto un ‘miraggio’, considerando anche che ci sono quattro squadre davanti in classifica: Cremonese, Como, Venezia e Catanzaro.

Dando ormai per molto probabile il primo posto del Parma, non solo per i sei punti di vantaggio sul secondo posto ma soprattutto per la costanza dimostrata nel mantenere tale piazzamento, a dieci giornate dal termine è il momento di fare i conti non solo sul secondo posto ma anche sul terzo e il quarto, che consentirebbero di evitare il primo turno dei playoff.

Il Palermo, attualmente sesto in classifica a quota 46 punti, è a cinque lunghezze dal quarto posto e sette dal secondo. I rosanero dovranno fronteggiare in ordine (in maiuscolo le squadre da affrontare in casa e in grassetto quelle attualmente in zona playoff): Lecco, VENEZIA, Pisa, SAMPDORIA, Cosenza, PARMA, REGGIANA, Spezia, ASCOLI, Südtirol. Un calendario che dunque prevede due scontri contro compagini in zona playoff, ovvero Venezia e Parma, entrambi tra le mura amiche.

Alle spalle del Parma, la prima inseguitrice è la Cremonese, a quota 53 punti. I lombardi sognano il ritorno in Serie A ad appena un anno di distanza, ma il calendario non è dei migliori: COMO, Südtirol, FERALPISALÒ, Bari, TERNANA, Catanzaro, Venezia, PISA, Parma, CITTADELLA. I grigiorossi sono attesi da quattro partite contro compagini attualmente in lotta per i playoff (Como, Catanzaro, Venezia e Parma) e a complicare ancor di più le cose è il fatto che tre di queste partite verranno giocate in trasferta.

Ad appena un punto dalla Cremonese, c’è il Como, terzo a quota 52 punti. Dopo la pesantissima vittoria contro il Venezia dello scorso turno, nel prossimo impegno di campionato i lariano avranno la possibilità di compiere un ulteriore balzo in classifica, per farlo servirà battere la Cremonese in trasferta. Questi gli ultimi dieci impegni di campionato per i lombardi: Cremonese, PISA, SÜDTIROL, Catanzaro, BARI, FeralpiSalò, Sampdoria, CITTADELLA, Modena, COSENZA. Oltre alla sfida con la Cremonese, il Como sarà atteso anche dalle ostiche trasferte a Catanzaro e a Modena, entrambe attualmente in corsa per i playoff. Il match con la Cremonese potrebbe già rivelarsi una prova di forza decisiva.

Al quarto posto della graduatoria c’è invece il Venezia, ancora in piena corsa promozione diretta, a un punto dal terzo posto e due soli dal secondo. Mantenere il quarto posto, o salire al terzo, sarebbe comunque un buon risultato poiché consentirebbe di saltare il primo turno dei playoff, ma dando uno sguardo al calendario non sarà affatto facile: BARI, Palermo, REGGIANA, Ascoli, BRESCIA, Lecco, CREMONESE, Catanzaro, FERALPISALÒ, Spezia. Ben quattro le partite da giocare contro squadre attualmente tra le prime otto (Cremonese, Catanzaro, Palermo e Brescia) di cui due trasferte particolarmente scomode in Sicilia e a Catanzaro.

Al quinto posto c’è il Catanzaro, una delle squadre più in forma del campionato. La squadra di Vivarini ha due punti di vantaggio sul Palermo e nelle ultime dieci sfide dovrà affrontare: REGGIANA, Brescia, Parma, COMO, Modena, CREMONESE, Pisa, VENEZIA, Ternana, SAMPDORIA. Partite durissime, ben sei contro avversari che attualmente occupano una posizione utile per andare ai playoff.

